PAT de Carapicuíba faz seleção para ajudante de obras e pedreiro na segunda-feira (1º)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realiza no dia 1º de agosto a intermediação de mão de obra para vagas de ajudante de obras e pedreiro.

O processo seletivo com a empresa será nessa segunda-feira (1º) às 8h30, no PAT de Carapicuíba, localizado no Ganha Tempo, dentro do Plaza Shopping (Estr. Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce).

O salário para ajudante de obras é de R$ 1.877,00 e o de pedreiro R$2.283,00. Não há exigência do ensino fundamental completo, mas é necessário ter experiência comprovada na carteira de trabalho.

