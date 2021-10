PAT de Carapicuíba realiza seleção para 120 vagas em logística nesta quinta-feira (14)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realiza nesta quinta-feira (14) pré-seleção para 120 vagas de auxiliar de logística para trabalhar em uma empresa localizada em Cajamar.

publicidade

A contratante oferece salário de R$ 1.582 e refeição no local. Os requisitos são: ensino fundamental completo, experiência comprovada de pelo menos seis meses de trabalho na área, ter a partir de 18 anos.

A seleção para as 120 vagas de auxiliar de logística no PAT de Carapicuíba acontecerá em dois horários nesta quinta: às 9h e às 14h. Os interessados devem chegar com antecedência, munidos de documentos pessoais, currículo atualizado e caneta.

publicidade