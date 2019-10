PAT de Carapicuíba tem 500 vagas urgentes para auxiliar de carga e descarga

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba divulgou, na manhã de hoje (9), que tem 500 vagas urgentes abertas para auxiliar operacional/logística – carga e descarga.

Os interessados devem comparecer entre hoje (quarta feira, dia 9, até as 10h) e amanhã (quinta-feira, dia 10, das 8h as 10h) no PAT, que fica no Ganha Tempo, dentro do Plaza Shopping Carapicuíba.

Levar RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Entre os requisitos para as vagas estão ser maior de 18 anos e ter ensino médio completo.

O PAT não disponibilizou informações sobre o contratante, remuneração e benefícios oferecidos.