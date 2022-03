PAT de Carapicuíba tem 80 vagas de telemarketing abertas

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba reúne 80 vagas para o cargo de telemarketing receptivo. O processo seletivo será realizado na quarta-feira (30), às 9h.

publicidade

As vagas são para atuar em Alphaville, Barueri, na escala 6 x1. Não é necessário ter experiência para se candidatar.

Os interessados em participar do processo de seleção para as vagas de telemarketing devem comparecer na quarta (3), às 9h, no PAT Carapicuíba, localizado no Ganha Tempo, dentro do Plaza Shopping (Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce).

publicidade