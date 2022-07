PAT de Itapevi abre inscrições para 1.814 vagas de emprego na segunda (18)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapevi oferecerá, a partir de segunda-feira (18), 1.814 vagas de emprego em diversas áreas.

A maior parte das oportunidades são para o cargo de operador de telemarketing (1.720 vagas), que exige apenas o ensino médio completo. O salário e o nome da empresa contratante não foram divulgados. Já os benefícios oferecidos são: vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida e convênios médico e odontológico.

As demais vagas são para pintor (10 vagas), auxiliar de operação (6), auxiliar administrativo (5), limpeza (5), encanador (4), motorista de caminhão (2), auxiliar de manutenção predial (1) e mecânico de fundição (1).

As inscrições começam na segunda-feira (18), no PAT, que fica localizado no Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde). Informações sobre salário, benefícios, jornada de trabalho, local e sobre as vagas podem ser obtidas no PAT, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.