PAT de Itapevi reúne 60 vagas de emprego nesta semana; confira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Itapevi reúne nesta semana 60 vagas de emprego em diversas áreas. Para todas as oportunidades, é necessário que o candidato tenha 18 anos ou mais.

As vagas são para as funções de: motorista de ônibus urbano (21 vagas); vendedor (15); auxiliar de linha de produção (10); motorista entregador (5) e vendedor no comércio varejista (5).

Também há uma oportunidade para cada um dos cargos a seguir: analista de PCP (programação de controle de produção), coordenador de produção de madeira, costureiro de artefatos de tecido e marceneiro.

Os interessados devem ir diretamente ao PAT de Itapevi, que fica localizado no Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde), e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.