PAT Itapevi está com 566 novas vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapevi iniciou hoje (10) a seleção de candidatos para preencher 566 empregos abertos na cidade em diversas áreas.

Os interessados devem comparecer ao posto, localizado dentro do Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde) levando um documento original com foto e o CPF. No local também é possível obter informações sobre salário, jornada de trabalho, localização da vaga e os benefícios oferecidos. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Podem se candidatar para as vagas disponíveis os candidatos que tenham a partir do ensino fundamental (incompleto ou completo). Algumas dessas oportunidades também são destinadas aos estudantes acima de 16 anos que frequentam o ensino médio. A escolaridade exigida dependerá das especificações do emprego oferecido. Algumas vagas também podem ser consultadas através do aplicativo “Sine Fácil”, que pode ser baixado nos sistemas Android e iOS. Em caso de dúvidas, ligue para (11) 4143-9200.

Vagas disponíveis

Atendente de lanchonete;

Auxiliar de linha de produção;

Conferente de logística;

Auxiliar de logística;

Armador de Ferros (aceita PCD);

Pedreiro (aceita PCD);

Carpinteiro;

Estágio para estudantes do ensino médio;

Auxiliar de limpeza;

Auxiliar de operação;

Operador de torno CNC;

Motoboy;

Ajudante de obras (aceita PCD);

Ajudante de cozinha;

Cozinheiro júnior;

Controlador de acesso;

Empregada doméstica mensalista;

Porteiro;

Serralheiro;

Executivo de vendas;

Jardineiro;

Empregada doméstico diarista;

Copeiro;

Auxiliar financeiro.