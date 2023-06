PAT Itapevi oferece 240 vagas nesta semana em vários cargos

A partir desta segunda-feira (5), o PAT Itapevi disponibiliza 240 novas vagas de emprego para diversas áreas de atuação. Podem se candidatar pessoas com mais de 18 anos, com ou sem experiência e que concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio (de acordo com a exigência de cada vaga).

São vagas para auxiliar de linha de produção (150 vaga), pedreiro (10 vagas), armador de ferros (10 vagas), carpinteiro (10 vagas), auxiliar de limpeza (10 vagas), ajudante de obras (10 vagas), montador de andaimes (10 vagas), vendedor (8 vagas), jardineiro (6 vagas), atendente de lanchonete (3 vagas), auxiliar de cozinha (2 vagas), almoxarife para construção civil (1 vaga), montador mecânico (1 vaga), instalador de CFTV – Circuito Fechado de Televisão (1 vaga), técnico de edificações (1 vaga), recepcionista (1 vaga), mecânico de veículos (1 vaga), garçom (1 vaga), assistente de recursos humanos (1 vaga), operador de cremalheira (1 vaga), ajudante de instalação de portas e janelas de alumínio (1 vaga) e serralheiro de ferro (1 vaga).

Os interessados devem comparecer ao PAT, localizado dentro do Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde), a partir de hoje (5) para se candidatar e obter mais informações sobre cada vaga.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.