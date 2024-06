PAT Itapevi oferece mais de 500 vagas em logística, comércio e serviços a partir desta segunda, 24

A partir desta segunda-feira (24), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapevi disponibiliza 518 oportunidades de emprego nas áreas de logística, comércio, serviços e outras. A maioria das vagas é para a função de auxiliar de logística, com 350 oportunidades.

Os interessados em se candidatar devem comparecer ao PAT, localizado no Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 88 – Cidade Saúde). É necessário levar um documento original com foto – RG ou CNH – e o CPF. O sistema encaminhará para a vaga, com base no perfil profissional de cada candidato.

Confira todas as vagas disponíveis a partir de segunda (24) no PAT Itapevi:

Ajudante de obras

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de logística

Auxiliar em saúde bucal

Carpinteiro

Entrevistador de campo

Operador de telemarketing

Pedreiro ens. fundamental

Recepcionista de consultório dentário

Algumas oportunidades podem ser conferidas pelo aplicativo “Sine Fácil”, disponível em Android e iOS. Mais informações podem ser obtidas no telefone (11) 4143-9200.