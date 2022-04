PAT realiza novo mutirão do emprego com mais de 500 vagas em Carapicuíba

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realizará um novo mutirão do emprego na terça-feira (12). Serão ofertadas mais de 500 vagas em diversas áreas.

As senhas serão limitadas e entregues às 8h. Todas as vagas de emprego serão destinadas a maiores de 18 anos, que tenham ou não experiência, de acordo com os requisitos de cada vaga.

As oportunidades disponíveis são para os cargos de atendente de loja, auxiliar administrativo de vendas, auxiliar de logística, auxiliar de produção, caseiros (casal), conferente de logística, auxiliar de produção, consultora de vendas externas, costureiros, diarista, empregada doméstica, motorista carreteiro, motorista de ônibus (turismo), operador de caixa, operador de carga e descarga, porteiro, recepcionista, soldador e telemarketing ativo e receptivo.

Os interessados devem comparecer ao PAT de Carapicuíba (dentro do Ganha Tempo, no Plaza Shopping – Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce), com cópias do currículo atualizado.