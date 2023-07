O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Santana de Parnaíba realiza nesta sexta-feira (14), às 10h, entrevistas entre os candidados às vagas de auxiliar de logística e auxiliar de serviços gerais.

Para o cargo de auxiliar de logística, os candidatos podem ser homens ou mulheres sem experiência, mas com ensino fundamental completo. O salário e os benefícios não foram divulgados.

Já para a vaga em serviços gerais, os candidatos podem ser homens ou mulheres sem experiência e sem o ensino fundamental completo. Não foi divulgado o valor do salário, mas a vaga oferece assistência médica, cesta básica, refeição no local, vale transporte e vale alimentação.

As entrevistas serão realizadas no PAT Poupatempo (Avenida Tenente Marqus, 5297, Fazendinha). Os candidatos devem comparecer com documentos e currículo atualizados.

