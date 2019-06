Patati Patatá vão fazer show em shopping da região

A dupla Patati Patatá fará show no Plaza Shopping Carapicuíba no dia 21 de julho (domingo), a partir das 14h no Espaço de Eventos do Piso G5.

Cada R$ 100 em compras nas lojas do shopping valem um ingresso para o show. O espetáculo faz parte da programação de férias do Plaza Shopping Carapicuíba.

Os artistas surgiram em 1985 e conquistaram o estrelato nacional em 2010 com o DVD Brincando com Patati Patatá, que superou a marca de 300 mil cópias vendidas.

Atualmente a dupla tem programa nos canais Discovery Kids e SBT, além de se apresentar por todo o país.

