Patinação no gelo é atração em shopping da região

O Raposo Shopping traz um novo sucesso de gelo para o público: uma pista de patinação. Em uma área de 175 m², a pista de gelo comporta até 50 pessoas simultaneamente.

Crianças com menos de 5 anos de idade e com menos de 1,10 metros de altura podem passear em uma espécie de trenó, que desliza pelo gelo, manejado por monitores.

A atração fica na praça de eventos, no piso Raposo, até 11 de março, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h. O valor para patinar por uma hora é de R$ 50 e por 30 minutos é R$ 30. Mais informações e ingressos em www.raposo.playonice.com.br.

Publicidade

Apresentações artísticas

E no próximo final de semana, dias 25 e 26 de janeiro, o público ainda pode conferir apresentações artísticas de patinação, às 16h. A programação mescla diferentes estilos muscais, como pop e rock internacionais, temas clássicos de filmes e do famoso Cirque Du Soleil, além de músicas clássicas e eruditas, a exemplo de Johann Panchebell e Johann Strauss.

Mais informações pelo site www.rapososhopping.com.br ou pelo telefone (11) 3732-5000.

Serviço:

Patinação no gelo Play On Ince no Raposo Shopping

Quando: de 11 de janeiro a 11 de março, de segunda a sexta, das 14h às 22h, sábados, das 10h às 22h, e domingos, das 13h às 21 h.

Onde: Piso Raposo

Capacidade: até 50 crianças simultaneamente.

Classificação: livre. Crianças com menos de 5 anos de idade e com menos de 1,10 metro de altura apenas no trenó, manejado por monitores.

Quanto: R$ 50 por 1 hora, R$ 30 por 30 minutos. A locação no play car é R$ 20.

Inscrições: no local.

Apresentações artísticas

Quando: sábado e domingo, dias 25 e 26 de janeiro, às 16h.

Onde: Piso Raposo

Capacidade: livre

Classificação: livre

Quanto: gratuito

Inscrições: no local