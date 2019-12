Pátio Music Festival reúne música e gastronomia em Osasco neste sábado (14)

O Pátio Osasco Open Mall realiza, neste sábado (14), a segunda edição do Pátio Music Festival. O evento é gratuito e reúne música e uma gastronomia diversificada para animar o público do shopping.

Os visitantes do evento poderão conferir os shows de bandas, como Aloha Session e Maloka Rockstar. Durante os intervalos, a atração fica por contado do Dj Marcelo Dias.

Publicidade

Entre as opções gastronômicas, o shopping irá oferecer especialidades, como o prato típico do Nordeste: baião de dois, comida mexicana, oriental e árabe, crepes, sanduíches de pernil e linguiça, opções veganas, além de drinks, como o chopp artesanal, e muito mais. Os restaurantes da praça de alimentação do Pátio Osasco também estarão em pleno funcionamento.

O Pátio Music Festival acontecerá neste sábado (14), das 11h às 19h. As crianças também serão contempladas com um ambiente especial para que possam se divertir.

Confira a programação completa:

• 12:30 às 14:30 – Banda Aloha Session;

• 15h às 16h – Banda Maloka Rockstar;

• 16:30 às 17:30 – Banda Maloka Rockstar;

• DJ Marcelo Dias – durante os intervalos.

Serviço

Pátio Music Festival no Pátio Osasco Open Mall

Dia: 14 de dezembro

Horário: das 11h às 19h

Local: Pátio Osasco Open Mall (Corredor Central): Av. dos Autonomistas, 896 – Vila Yara – Osasco