Pátio Osasco lança serviço “PickUp”: cliente pode fazer pedido de casa e retirar no shopping

O Pátio Osasco Open Mall acaba de lançar o “PickUp Pátio”, um serviço para quem deseja consumir produtos e alimentos de lojas do shopping sem descer do carro. Basta entrar em contato com a loja desejada, fazer o pedido via WhatsApp e agendar o horário da retirada.

A iniciativa visa garantir acesso aos serviços do Pátio Osasco, além de preservar a saúde e segurança dos clientes e lojistas, durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Entre os participantes do serviço estão as Lojas Americanas, Carrefour Express, Telha Norte, Madero, Iron Nutrition, além de lojas de bolos, brigadeiros, artigos para festas, alimentação saudável e, ainda, serviços de gráfica e acessórios para celulares.

Para realizar o pedido, basta entrar em contato com os lojistas participantes via Whatsapp e agendar um horário para retirar o produto. O pagamento é efetuado na hora da retirada, em um local exclusivo para a ação, localizado no estacionamento térreo do complexo.

A entrega dos produtos será realizada somente na área demarcada localizada no estacionamento térreo do Pátio Osasco, de forma gratuita. É essencial o agendamento prévio do horário exato da retirada.

Para ter consultar o contato das lojas cadastradas, basta acessar o site do Pátio Osasco Open Mall.

O serviço está disponível durante o horário de funcionamento do shopping, de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h e aos sábados, das 10h às 16h.

*Algumas lojas possuem horários de funcionamento diferenciados. Consulte diretamente com o lojista via Whatsapp.

Serviço

PickUp Pátio

Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 10h às 20h e aos sábados, das 10h às 16h

Retirada de pedidos: Estacionamento térreo do shopping, que fica na Avenida dos Autonomistas, 896, Vila Yara

