Paula Borgo, nova oposta do Barueri, está com lesão tumoral

O Barueri Volleyball Club e a atleta Ana Paula Borgo Guedes informaram na tarde desta quinta-feira (1) pelas redes sociais que, durante a realização dos exames médicos de pré-temporada da equipe, feitos pelo departamento médico do clube em parceria com a equipe de profissionais parceiro do clube, o Prevent Senior NewOn, foi identificada uma lesão tumoral no estômago da da oposta.

O clube informa ainda que o tratamento foi iniciado imediatamente, e seguirá por tempo indeterminado.

A direção do Barueri solicita na mensagem que o momento seja respeitado em nome da atleta, de 28 anos, seus familiares e dos demais envolvidos.

“Gostaria de dizer aos meus fãs, torcedores e pessoas que me acompanham para que fiquem tranquilos. Estou bem e seguindo o melhor tratamento possível. Peço que todos orem por mim, para que tudo fique bem”, pediu a jogadora.