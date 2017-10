Paula Lima faz show no Sesi Osasco no sábado, 7

Em show no Sesi Osasco, no Jardim Piratininga, no dia 7, sábado, a partir das 20h, Paula Lima apresenta seus novos singles: o balanço “Fiu Fiu” e a romântica “Mil Estrelas”, músicas que já vem sendo executadas em todo Brasil e que estão em todas as plataformas digitais.

Publicidade

A faixa “Fiu Fiu”, surge com ares de hit e cheia de suingue, marca registrada da cantora. A música é vibrante e fala de forma descontraída sobre a elegância masculina na arte da conquista.

“Mil Estrelas” é seu outro single mais recente nas rádios de todo Brasil. É uma envolvente composição de Ivo Mozart e Zeider Pires (Planta e Raiz), que fala de amor e dos apaixonados de uma forma leve e viciante.

No palco, a vibração de Paula Lima e de seus músicos é a tônica que vem envolvendo e extasiando a plateia. O show conta com os grandes sucessos da cantora como “Meu Guarda Chuva”, “É Isso Aí”, “Tirou Onda”, “Cuidar de Mim” entre outros.

A longa trajetória musical de Paula Lima foi iniciada na banda Funk Como Le Gusta, e reafirmada em parcerias com Jorge Benjor, Elza Soares, Mondo Grosso, Dona Ivone Lara e Milton Nascimento, entre outras.