Paula Mattos e Banda Djavu são atrações do fim de semana na Festa Junina de Jandira

O quarto final de semana da 38ª Festa Junina de Jandira promete agitar ao fim de semana na cidade. No sábado (7), sobe ao palco da Praça de Eventos a cantora sertaneja Paula Mattos. Já no domingo (8), a festa fica por conta da Banda Djavu.

Além dos artistas consagrados, a tradicional quermesse abre espaço para artistas locais: no sábado, o grupo A Evolução do Forró e no domingo, a cantora Kel Machado.

O evento segue até o dia 22/07, sempre aos sábados e domingos, sempre a partir das 18h. Os shows com as atrações principais acontecem a partir das 21h.

No último sábado (30/06), grande público lotou as dependências da Praça de Eventos para acompanhar o show do grupo Sampa Crew. Já no domingo (01/07), Frank Aguiar subiu ao palco e fez a festa com a população. Lenner Andrade e Banda, no sábado, e Ramado di Souza, no domingo, foram as atrações locais da quermesse.

Além dos shows, Festa Junina de Jandira tem parque de diversões e cerca de 40 barracas com comidas, bebidas e brincadeiras típicas, que são administradas por entidades sociais vinculadas ao Fundo Social de Solidariedade de Jandira.