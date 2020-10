Paulo Cupertino, assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele, é preso no Paraná

O empresário Paulo Cupertino Matias, que matou a tiros o ator Rafael Miguel e os pais dele, em junho de 2019 em São Paulo, foi preso no interior do Paraná, nesta quarta-feira (28), um ano e quatro meses após o crime.

A prisão ocorre dias após a Polícia Civil de São Paulo descobrir que ele estava utilizando documentos falsos, com o nome de “Manoel Machado da Silva”, na região da Jataizinho, no Norte do Paraná.

O crime aconteceu em junho de 2019, na zona Sul de São Paulo. Cupertino atirou 13 vezes em Rafael Miguel e nos pais dele, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50.

O empresário não aceitava o relacionamento da filha, Isabela, com Rafael Miguel. “Meu pai tem um ciúme possessivo, doentio. Ele é misógino, agressor, odeia mulheres e acha que mulher só serve para lavar, passar e cozinhar”, afirmou, na época do crime, a jovem.

Desde julho deste ano, Paulo Cupertino estava na lista dos criminosos mais procurados pela polícia de São Paulo.

