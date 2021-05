Paulo Gustavo: estado gravíssimo e quadro irreversível, diz novo boletim médico

Boletim médico divulgado na noite desta terça-feira (4) informa que o quadro clínico do ator Paulo Gustavo é “irreversível”. Ontem, foi informado que ele havia tido uma piora súbita e estava em situação de “extrema gravidade”.

publicidade

Paulo Gustavo, de 42 anos, está internado desde o dia 13 de março na UTI de um hospital do Rio de Janeiro lutando pela vida após complicações da covid-19.

“O estado de saúde do paciente vem deteriorando de forma importante”, diz boletim médico divulgado esta noite. “Apesar da irreversibilidade do quadro, o paciente ainda se encontra com sinais vitais presentes”, completa o comunicado.

publicidade

A família do ator afirma que “continua agradecendo todo o carinho e pedindo orações dirigidas ao Paulo Gustavo, assim como às demais pessoas acometidas por essa doença terrível”.

Ontem, foi revelado que o ator havia sofrido uma embolia, insuficiência cardíaca e lesões cerebrais devido à uma fístula broncovenosa – abertura entre os pulmões e as veias.