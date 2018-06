Paulo Skaf critica “reforma capenga” na estação Osasco da CPTM

O pré-candidato ao governo do estado Paulo Skaf (MDB) esteve em Osasco na manhã desta quinta-feira, 26, e visitou a estação da CPTM no Centro, onde criticou uma, segundo ele, “reforma meia capenga” feita pelo governo de Geraldo Alckmin (PSDB) no local.

“Precisava de uma reforma, foi feita a reforma, mas é uma reforma meia capenga, aqui”, disse Skaf, em vídeo divulgado em sua página no Facebook.

“Usa uma escada rolante, uma parece que a manutenção nunca está pronta… aquelas coisas de governo que resolve só para ter fachada. E o povo mesmo sofre com isso”, completou o pré-candidato.

Skaf também conversou e ouviu reclamações de munícipes, que falaram sobre problemas na área da Saúde.

