PC Siqueira reaparece e manda mensagem a quem está “se deliciando esperando meu suicídio, ser estuprado ou morto”

Acusado de pedofilia, o influenciador digital PC Siqueira voltou à internet na noite deste domingo (21) e mandou um recado “”aos que estão se deliciando esperando meu suicídio, ser estuprado ou morto”. “A vida é um pote de ambrósia, só que no final do pote, tem m***”, declarou, por meio do Instagram.

Ele também agradeceu aos amigos e a quem”não virou as costas para mim nesse momento bizarro”. PC Siqueira afirmou ainda que voltará em breve com seu canal próprio no Youtube. “Volto com ele e com os vídeos depois que esse pandemônio passar”.

O escândalo envolvendo o influenciador começou com o vazamento, no dia 10, de uma suposta conversa por mensagens vazada nas redes sociais, na qual um homem que seria PC Siqueira diz que se sentia excitado quando uma mulher com quem se relacionava mandava imagens da filha, de seis anos, nua, para ele, pela internet.

O influenciador disse inicialmente que a denúncia tratava-se de fake news. Depois, em um áudio que supostamente seria dele, o crime é admitido. Desde então, PC Siqueira não havia mais se manifestado. O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa, do DHPP.

Parceiros dele no canal do Youtube Ilha de Barbados, Rafinha Bastos e Cauê Moura anunciaram o fim do canal e não defenderam PC Siqueira. Cauê Moura declarou que “o benefício da dúvida se esgotou”. Rafinha Bastos disse que está “com muita raiva” e pediu que o influenciador “pague pelos crimes”.