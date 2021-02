PDT, de Ciro Gomes, quer Furlan candidato a governador em 2022: “Estou bastante balançado”, diz prefeito

Carlos Lupi, presidente nacional do PDT e ex-ministro do Trabalho, veio a Barueri convidar Furlan para ser candidato ao governo do estado pelo partido em 2022

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), se reuniu com o ex-ministro Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, partido do presidenciável Ciro Gomes, nesta terça-feira (9). Na pauta do encontro, um convite para Furlan ser candidato a governador de São Paulo pela legenda nas eleições de 2022. “Fiquei bastante balançado”, declarou o prefeito.

“Durante muito tempo eu venho resistindo [em ser candidato a governador], mas a experiência dele [Lupi] mostra a necessidade de nós nos unirmos para poder colocar São Paulo nos trilhos que São Paulo sempre trilhou. Hoje, estou bastante balançado. Daqui alguns dias vamos voltar a conversar e, se for da vontade de Deus, quem sabe a gente vai aceitar esse desafio”, declarou Rubens Furlan, em vídeo gravado ao lado de Carlos Lupi.

O presidente nacional do PDT teceu uma série de elogios ao prefeito: “A tua experiência exitosa, experiência com o povo mais humilde, o que faz em Barueri… que seja espalhado para todo o estado de São Paulo”, declarou Carlos Lupi a Furlan. “O povo tem necessidade de ter políticos sérios, honrados e comprometidos com a causa popular, como você. Você tem preparo, competência, honestidade, experiência e amor a esse povo. Eu tenho muita esperança de te ver governador pelo PDT”, completou o ex-ministro do Trabalho.

Rubens Furlan está no sexto mandato como prefeito de Barueri. Foi reeleito nas eleições municipais de novembro com mais de 85 % dos votos. “Como prefeito eleito de Barueri por seis vezes, vi a transformação de um município que era pequeno, passou para médio porte, e hoje é uma grande cidade, sinônimo de oportunidades e com os melhores índices do País em emprego, saúde e segurança. Se for o plano de Deus colocar minha experiência à disposição do Estado, peço que Ele me ilumine nesta decisão”, declarou.