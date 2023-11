Peça premiada da Companhia de Teatro Heliópolis se apresenta em Osasco nesta quinta-feira (9)

A Companhia de Teatro Heliópolis apresenta nesta quinta-feira (9), às 20h, no Teatro Municipal de Osasco, o espetáculo “CÁRCERE ou Porque as Mulheres Viram Búfalos”. A peça recebeu os prêmios APCA 2022 na categoria Dramaturgia (foi indicada também em Direção); o Prêmio SHELL de Teatro 2022 nas categorias Dramaturgia e Música (indicado também em Direção); o VI Prêmio Leda Maria Martins na categoria Ancestralidade; e ainda indicado pela Folha de S.Paulo como um dos Melhores Espetáculos de 2022.

Com encenação de Miguel Rocha e texto de Dione Carlos, a montagem aborda a forte presença feminina no contexto do cárcere. O enredo parte da história de duas irmãs gêmeas – Maria dos Prazeres e Maria das Dores – com vidas marcadas pelo encarceramento dos homens da família para apresentar as estratégias de sobrevivência, sobretudo, das mulheres em suas comunidades. Quanto ao título, a dramaturga explica que “faz referência às mulheres que transmutam as energias de violência e morte e reinventam realidades”.

A companhia também traz para a cidade uma Oficina de Teatro gratuita. Os interessados, maiores de 16 anos, devem acompanhar as redes sociais do grupo (Facebook – @companhiadeteatro.heliopolis | Instagram – @ciadeteatroheliopolis) para conferir dia, horário e local onde será realizada.

