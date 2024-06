Pedágios da região vão aumentar a partir de segunda-feira (1º)

Os motoristas que utilizam as rodovias administradas pela CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, assim como outras 14 concessionárias em São Paulo, devem se preparar para pagar mais caro nos pedágios a partir desta segunda-feira, 1º de julho. O reajuste anual das tarifas foi autorizado pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (27).

publicidade

Na Rodovia Castello Branco os novos valores variam de acordo com o trecho. Em Barueri e Osasco, o pedágio passará a custar R$ 5,90. Já em Itapevi, o valor sobe para R$ 11,80, enquanto em Itu, os motoristas pagarão R$ 15,80.

Para quem utiliza o Rodoanel Mário Covas, no trecho Oeste administrado pela CCR RodoAnel, o novo valor será de R$ 3,20.

publicidade

Segundo a Artesp, os aumentos consideram a recomposição inflacionária do período de junho de 2023 a maio de 2024, baseando-se no Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) e no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme estabelecido em cada contrato de concessão.

A agência reguladora ressalta que a tabela completa com todas as novas tarifas está disponível para consulta no Diário Oficial do Estado e no site da Artesp. Recomenda-se que os usuários dessas rodovias se informem sobre os novos valores para evitar surpresas nas cabines de pedágio.