Pedágios ficam mais caros a partir de amanhã

A partir da 0h deste domingo, 1º de julho, entra em vigor o reajuste contratual anual das tarifas de pedágio das rodovias estaduais paulistas. As tarifas contratuais de 19 concessionárias foram reajustadas em média 2,85% – índice relativo ao IPC-A acumulado entre junho do ano passado e maio desse ano, de acordo com o governo do estado. Na rodovia Castelo Branco, em Osasco e Barueri, o valor sobe de R$ 4,10 para R$ 4,20, alta de 2,43%.

Em razão de arredondamentos, em quatro praças não haverá reajuste: nos trechos Oeste e Leste do Rodoanel Mário Covas (SP 021) e nas praças de bloqueio de Diadema e Eldorado da Rodovia dos Imigrantes (SP 160).

O reajuste foi publicado no Diário Oficial do Estado de hoje. Desde 1998, início das concessões em São Paulo, o reajuste é aplicado todo dia 1º de julho, data estipulada nos contratos de 19 concessionárias de rodovias paulistas, segundo o governo do estado.

Já nas duas concessões mais recentes, Entrevias e ViaPaulista, iniciadas no ano passado, o reajuste será aplicado nas datas de aniversário dos contratos.