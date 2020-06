Pediatria de Barueri retoma atendimento gradual a mais de 5 mil crianças

Os atendimentos pediátricos que estavam suspensos em Barueri devido a pandemia de covid-19 serão retomados gradualmente. Mais de 5 mil crianças, de 1 a 5 anos, com consultas agendadas para março, abril e maio, nas Unidades Básicas de Saúde de Barueri, voltarão a ser atendidas.

O teleatendimento está entre as medidas tomadas pela Diretoria de Saúde da Criança do município para o retorno das consultas pediátricas. Os pediatras vão avaliar os prontuários e vão entrar em contato com o responsável pela criança.

Ainda no mês de junho, também serão retomados os atendimentos no Ambulatório de Pneumologia Infantil, presente nas UBSs do Jardim Santa Cecília, Jardim Belval e Jardim Audir. Já o Ambulatório Gastroenterologia Infantil, que fica na UBS do Jardim Belval será retomado, de forma parcial, a começar com os casos de maior prioridade.

O Ambulatório de Prematuros e Alto Risco teve as atividades em grupo suspensas, como grupos de aleitamento materno. Já o atendimento voltado aos recém-nascidos foi mantido de forma individual.

“Todos os pacientes pediátricos que procuram a UBS, independentemente da faixa etária, são acolhidos e, se necessário, atendidos em consulta pediátrica”, afirmou a diretora Saúde da Criança do município, Vera Freire Gonçalves.

O ambulatório de prematuros está presente nas UBSs do Jardim Mutinga, Boa Vista, Jardim Belval e Engenho Novo. Lá, as gestantes de alto risco continuaram sendo totalmente assistidas, assim como os bebês que nasceram prematuramente durante esse período. Ainda em abril, as consultas para crianças menores de um ano de idade foram retomadas.