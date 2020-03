“Pegadinha” com idoso em Itapevi gera revolta e youtubers pedem desculpas na delegacia

Uma pegadinha de mal gosto feita por dois youtubers em Itapevi gerou revolta nas redes sociais e levou os “brincalhões” a pedirem desculpas na delegacia.

No vídeo polêmico, os “brincalhões” param o carro para pedir informações sobre localização a um homem idoso próximo ao Hospital Geral de Itapevi. Quando ele se aproxima para ajudá-los, um dos youtubers joga um líquido, aparentemente água, na cara do senhor e eles saem com o carro, dando risada.

A “pegadinha” gerou uma série de criticas nas redes sociais, em páginas como a “Batalhão Policial de Itapevi” no Facebook: “Quanta falta de respeito e amor ao próximo”, comentou uma internauta.

“Esse povo não tem um pingo de respeito com os idosos”, afirmou outra. “Meu Deus, muito triste isso”, foi outro comentário.

Com a enxurrada de críticas, os autores da “brincadeira” sem graça fizeram um novo vídeo, desta vez para pedir desculpas. “Nós viemos até a delegacia nos desculpar pelo nosso ato. Peço desculpas à população de Itapevi”.