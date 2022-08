Pego no flagra, mais um porcalhão é multado em R$ 18,8 mil por descartar entulho em Itapevi

Um morador de Itapevi foi autuado e terá de pagar multa de R$ 18,8 mil por descarte ilegal de entulho, na Vila Nova Itapevi. O munícipe descarregava restos de materiais de construção no cruzamento da Estrada do Itaqui com a Rua Diego Dias, quando foi flagrado pela GCM, no sábado (27).

O veículo utilizado pelo rapaz para transportar o material descartado irregularmente foi apreendido e ficará no pátio por 10 dias, conforme prevê a lei municipal nº1796/2006. O munícipe tem 30 dias para efetuar o pagamento da multa ou apresentar defesa.

No início deste mês, a proprietária de um veículo com placa de Campinas também foi autuada após moradores flagrarem a prática ilegal, no Jardim Julieta, e acionarem os fiscais da Prefeitura.

Como denunciar o descarte irregular de entulho:

O descarte irregular pode ser denunciado em Itapevi diretamente no Setor de Fiscalização da Prefeitura, que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi) ou pelo telefone 4143-7600.

É possível denunciar ainda à GCM, que apoia as ações dos fiscais, via telefone 153, e com a Polícia Militar, pelo 190. Estes telefones funcionam 24 horas por dia.

