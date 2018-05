“Pelé Eterno” será exibido gratuitamente com direito a pipoca e refrigerante em Osasco

Edson Arantes do Nascimento, ou simplesmente Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos, terá sua biografia “Pelé Eterno, o Nascimento de uma Lenda” exibida no Cine Fieo de Arte, neste sábado, 19, às 16 horas.

Publicidade

Com tudo grátis (estacionamento, pipoca, sala com ar condicionado, cafezinho e refrigerante, de acordo com a assessoria da organização), após a exibição haverá um bate-papo com o professor Costa Machado, pró-reitor de Relações Comunitárias do Centro Universitário FIEO (Unifieo).

“Escolhemos ‘Pelé Eterno’ porque este filme conta a história de um brasileiro que imprimiu uma trajetória de luta, persistência e vitória que se assemelha com a de muitos de nós e que nos inspira independentemente da área profissional que escolhemos para nossas vidas”, afirma Costa Machado.

Serviço

“Pelé Eterno” no Cine Fieo de Arte

Sábado, 19, às 16h – Grátis

Local: Campus Vila Yara do UNIFIEO

Avenida Franz Voegeli, 300 – Vila Yara, Osasco.

Outras informações: www.unifieo.br ou pelo telefone (11) 3651-9999