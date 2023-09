Pequeno Cotolengo, em Cotia, realiza 45ª Festa da Amizade neste final de semana

O Pequeno Cotolengo Paulista, instituição em Cotia que atende pessoas com deficiências múltiplas abandonados ou que sofreram maus tratos ou viveram em situação de risco, realiza neste final de semana (16 e 17 de setembro), a 45ª edição da Festa da Amizade.

Neste ano, a festa vai contar com diversas atrações artísticas que apresentarão sucessos do rock, samba, sertanejo, pagode, entre outros. A festa vai contar também com barracas típicas e um grande almoço com costela no domingo (17).

A entreda é gratuita.

Veja a programação:

Sábado (16)

17h30 às 18h – Abertura;

18h às 18h30 – Moradores R.I;

19h às 19h45 – Banda Conexão SP;

20h10 às 21h40 – Mamonas Cover;

22h às 00h – Bruno Marcos & Matheus.

Domingo (17)

11h45 às 12h50 – Elô;

13h15 às 14h30 – Grupo RP Samba;

14h30 às 15h – Moradores;

15h15 às 16h15 – Cidade em Chamas;

16h30 às 17h55 – Marília Mendonça *Tributo*;

18h30 às 19h45 – Sampa Crew.

O Pequeno Cotolengo fica na Rodovia Raposo Tavares, km 25,5, Granja Viana, Cotia.