Perfil de Key Alves no OlyFans oferece desconto após atleta se livrar do Paredão no BBB 23

Eita! O perfil de Key Alves no site de conteúdo adulto OnlyFans lançou uma promoção aos assinantes na noite de quarta-feira (25), após a líbero do Osasco escapar do primeiro Paredão do BBB 23.

A oferta chamada de “Promoção de volta do Paredão” foi publicada nos Stories do Instagram de Key e oferece descontos de 25% aos assinantes para terem acesso a conteúdos exclusivos da jogadora.

Key Alves é a jogadora de vôlei com mais seguidores em todo o mundo. Além do sucesso dentro das quadras e nas redes sociais, a atleta revelou que se dá muito bem com a plataforma OnlyFans, onde chega a faturar R$ 150 mil por mês.

