Pernambucanas abre vagas para jovem aprendiz na Capital

A Pernambucanas está com 20 vagas abertas para jovem aprendiz na Capital. As oportunidades são para atuar no escritório da empresa, localizado na Avenida Paulista.

A remuneração não foi divulgada. Já o pacote de benefícios inclui assistência médica e odontológica, vale-transporte e café da manhã. A Pernambucanas dispõe ainda de refeitório e bicicletário para os colaboradores.

Entre as atividades que serão desenvolvidas estão o apoio em contatos telefônicos, controle e atualização de planilhas, organização e apoio geral nas atividades administrativas do escritório.

Confira os requisitos e como se inscrever às vagas de jovem aprendiz na Pernambucanas:

Os interessados devem acessar o site Vagas.com (https://www.vagas.com.br/vagas/v2224809/jovem-aprendiz) para se candidatar.

Para participar do processo seletivo, é necessário estar cursando eu ter concluído o Ensino Médio, ter conhecimento no pacote Office e disponibilidade para trabalhar das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira.

Sobre a empresa

Referência no varejo nacional, a Pernambucanas está presente em dez estados brasileiros e no Distrito Federal, com mais de 400 lojas físicas, que oferecem variedade de produtos de vestuário, lar, eletroportáteis, tecnologia e informática. Mais de 13 mil colaboradores formam o time de profissionais da marca.

No universo digital, a Pernambucanas está presente por meio da loja online, aplicativos e site, que oferecem aos clientes entrega rápida em todo o país. Além disso, a Pefisa, Fintech do grupo, oferece um portfólio abrangente e inovador de Serviços e Produtos Financeiros.

