Pernambucanas inaugura loja em Itapevi nesta quinta (3) com promoções

A Pernambucanas abre nesta quinta-feira (3) uma loja em Itapevi. Localizada na Rua Joaquim Nunes, 15, no Centro, a unidade possui 1.276 m² e gerou 22 empregos diretos e mais de 65 indiretos.

Os clientes encontrarão desde vestuário feminino, masculino e infantil, itens de lar como cama, mesa e banho, além de eletroportáteis e telefonia. A unidade também reúne linha esportiva, bijuterias e brinquedos, além do Espaço Beleza, área dedicada às marcas Jequiti, Multi B e Phytoderm.

Os clientes que visitarem a loja terão acesso a brindes e promoções especiais. Nos dias 3, 4 e 5 de agosto terão 20% de desconto nas compras de vestuário, cama, mesa, banho, tapetes e cortinas, pagando com o Cartão Pernambucanas.

Promoções de inauguração

No dia da inauguração, todos os smartphones estarão com R$ 200 de desconto para os clientes que ativarem o Plano Controle no Chip Pernambucanas, além de descontos exclusivos em eletroportáteis. Quem efetuar a compra de qualquer item da loja, ganha uma sacola exclusiva da Pernambucanas.

Para tornar a inauguração ainda mais especial ao público de Itapevi, a varejista irá realizar uma ação promocional de sua marca própria de beleza Uniq Beauty. Os clientes terão 20% de desconto em todos os produtos de cuidados pessoais da linha, que estarão à disposição para compra em um espaço instagramável na loja. Além disso, a cada R$ 100 gastos em itens Uniq, os consumidores ganham R$20,00 de cashback para utilizar nas categorias de vestuário.

“Nossas unidades são um ponto de contato fundamental com nossos clientes, o que as torna insubstituíveis. É ali que ele tem a possibilidade de provar as roupas, sentir o tecido, além da oportunidade de encontrar outros produtos para toda a família. Sem contar que nossas lojas físicas funcionam como estoque do e-commerce, facilitando o prazo de entrega. Por isso, aumentar nossa capilaridade no país é bastante estratégico para nós”, afirma Sergio Borriello, CEO da Pernambucanas.

A Pernambucanas também disponibiliza em todas as suas unidades o sistema “Clique e Retire”, no qual os clientes compram pelo site ou aplicativo da marca e retiram na própria loja. Além disso, o cliente também tem à disposição a compra por WhatsApp, também com retirada na loja, em apenas duas horas.

Com a nova loja em Itapevi, a Pernambucanas soma 221 lojas em São Paulo e 507 unidades no Brasil, em continuidade ao seu plano de expansão.

SERVIÇO

Inauguração Pernambucanas Itapevi

Quando: 03/08, às 10h

Endereço: R. Joaquim Nunes, 15 – Centro – Itapevi