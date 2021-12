Perrengue: Luísa Sonza é dada como morta pelo SUS e entra na Justiça para provar que está viva

Luísa Sonza passou por uma situação inusitada antes de embarcar para Portugal, onde fará turnê. Ao se cadastrar no Conecte SUS, aplicativo ligado ao Ministério da Saúde, para conseguir o certificado de vacinação, a cantora descobriu que constava no sistema como falecida.

As informações são do Leo Dias, do “Metrópoles”. Segundo o colunista, a artista precisou entrar na Justiça em caráter emergencial para pedir a alteração dos dados. Luísa contou com a ajuda de um advogado para conseguir corrigir as informações e provar que está viva.

Após resolver o mal entendido, Sonza conseguiu emitir o documento comprovando a vacinação contra a covid-19 e embarcou rumo à Europa.

