Perseguição acaba com 3 presos em Osasco após roubo de carga avaliada em R$ 1,5 milhão

Três homens foram presos em flagrante, na noite desta terça-feira (8), após uma perseguição policial na Rodovia Castello Branco, em Osasco. Eles estavam em um caminhão com uma carga de baterias industriais avaliada em R$ 1,5 milhão, que havia sido roubada no interior paulista.

publicidade

Agentes do Grupo de Operações Especiais, da Polícia Civil, chegaram aos criminosos após dois meses de investigação. O trio tinha acabado de saquear mais baterias instaladas em antenas nas cidades de Manduri e Laranjal Paulista e retornavam para a capital quando foram surpreendidos pelos policiais.

A perseguição e a abordagem policial foi registrada pelos agentes, que cercaram os bandidos e deram voz de prisão. Ricardo Cassiano Oliveira, Renato da Anunciação e André Luiz Machado foram indicados por furto qualificado e associação criminosa, segundo informações da Record TV.

publicidade

O caso foi registrado no 10° DP de Osasco, que continuará com as investigações para identificar quem receberia a carga roubada. De acordo com a Polícia Civil, o dono do caminhão utilizado no crime também será investigado.

QUEM MATOU ROGER?// Homem acusado de bater na mulher é encontrado morto em Itapevi após ameaças da sogra, que nega envolvimento no crime