Perseguição alucinante: vídeo mostra Rocam atrás de bandidos de moto em Osasco

Um vídeo compartilhado por membros da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam), da Polícia Militar, no sábado (2), mostra uma perseguição de policiais de Osasco a dois suspeitos de praticarem assaltos a mão armada na região do Jardim Conceição.

Após percorrerem diversas ruas, o piloto em fuga reduz a velocidade da moto para os ladrões saltarem e correrem em direção a um beco em uma comunidade em Carapicuíba, deixando pelo chão diversos celulares que teriam sido roubados.

Um dos criminosos conseguiu escapar e o outro foi capturado. Ele, que estava pilotando a moto, alegou inocência e afirmou que não sabia que o comparsa praticaria crimes. “Foi ele que me levou”. Depois, admitiu que a dupla havia cometido “mais ou menos” dez roubos. A arma utilizada nos crimes era falsa.

Foram recuperados na ocorrência oito celulares, duas carteiras e um relógio que haviam sido roubados.

Assista ao vídeo abaixo: