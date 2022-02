Perseguição e tiroteio terminam com um suspeito morto e outro preso pela GCM de Osasco

Um suspeito foi morto e outro preso após perseguição e troca de tiros com a Guarda Civil Municipal de Osasco (GCM), na noite de domingo (6).

publicidade

De acordo com a GCM, uma viatura estava em patrulhamento no Jardim D’Abril, por volta das 20h, quando os guardas viram duas motos circulando com as placas tampadas. Os motociclistas tentaram fugir quando perceberam a presença da GCM.

Um deles conseguiu escapar, mas a dupla que estava na outra moto foi perseguida até o km 18 da Raposo Tavares, segundo informações do G1. A dupla abandonou a moto em um matagal e continuou a fuga a pé.

publicidade

Ainda segundo a GCM de Osasco, um dos suspeitos estava armado e atirou contra os guardas, que reagiram e iniciou-se uma troca de tiros. Um dos indivíduos foi baleado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. O outro suspeito foi preso. O caso foi registrado no 89° DP, do Portal do Morumbi, como resistência à prisão.