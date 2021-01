Perseguida pelo marido, mulher perde o controle do carro e invade casa em Osasco

Uma mulher de 39 anos perdeu o controle do veículo e invadiu uma residência em Osasco. À polícia, ela disse que estava sendo perseguida pelo marido, que possivelmente deu a fechada que a levou a bater o carro.

publicidade

O caso aconteceu por volta das 20h do domingo (24). Aos policiais que atenderam a ocorrência, a mulher disse ainda que teve uma discussão com o marido minutos antes do acidente. Após a briga, ela saiu com o carro e o homem saiu atrás dela.

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que o carro invade uma casa e bate ainda em outro veículo que estava estacionado na rua. A condutora, que teve ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Municipal Antonio Giglio, em Osasco, afirmou que o marido saiu sem prestar socorro.

publicidade

O osasquense que teve o carro atingido pela condutora já fez um boletim de ocorrência. “Eu estava no meu quarto e ouvi um barulho muito forte. Quando saí para ver o que era, tinha muita gente”, contou à reportagem do SBT. “Presente bem ruim para o começo de ano, né? Mas fazer o quê? Meu carro fica estacionado na rua, está sujeito a tudo”, lamentou.

O caso foi registrado no 5° DP de Osasco como acidente de transito e lesão corporal culposa, com pena entre seis meses e dois anos de reclusão. A polícia vai investigar se o acidente foi proposital ou se a motorista teria perdido o controle do veículo. O marido dela não foi encontrado e deve prestar esclarecimentos à polícia.