Personalidades e famosos de Osasco, Alphaville e região apoiam ‘apagão’ contra o racismo

Nesta terça-feira (2), a “Blackout Tuesday” causou milhares de publicações na cor preta nas redes sociais. Na região, famosos como Pyong Lee, Rodrigo Faro, Cocielo, entre outas personalidades apoiaram a causa.

A campanha foi lançada nas redes sociais em apoio ao movimento #BlackLivesMatter (Vidas Negras Importam), que faz referência a onda de protestos contra o racismo, que teve início nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo, após um policial matar George Floyd asfixiado.

De Osasco, o youtuber Júlio Cocielo e o funkeiro MC Guimê abraçaram a causa em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram #blackouttuesday Uma publicação compartilhada por Júlio Cocielo Estaniecki (@cocielo) em 2 de Jun, 2020 às 9:52 PDT

Os moradores de Alphaville, Pyong Lee, Rodrigo Faro, Simone, da dupla com Simaria, e Larissa também apoiaram o blecaute.

Ver essa foto no Instagram #blackouttuesday 👊🏼👊🏽👊🏾👊🏿 Uma publicação compartilhada por rodrigofaro (@rodrigofaro) em 2 de Jun, 2020 às 10:48 PDT

Ver essa foto no Instagram Somos todos iguais! Mais amor 🖤 #blackouttuesday Uma publicação compartilhada por simoneses (@simoneses) em 2 de Jun, 2020 às 8:59 PDT

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, também manifestou repúdio ao racismo e aderiu ao ‘apagão’ nas redes sociais. “Respeito é a essência para se viver em sociedade. Eu digo não a qualquer forma de preconceito”, escreveu.

A campanha contra o racismo colocou a hashtag #bleckouttuesday no Trending Topics do Twitter desta terça, com quase 1 milhão de publicações na rede social.

“No meu país o preconceito é eficaz. Te comprimentam na frente, te dão um tiro por trás”

– Racionais #BlackOutTuesday pic.twitter.com/Rp902eE4E6 — Leãozinho (@SamellaFernan) June 2, 2020

O mundo precisa melhorar, mas pra que isso aconteça, precisamos nos posicionar! #blackouttuesday — Ludmilla (@Ludmilla) June 2, 2020