Pesadelo na Cozinha: Band divulga data de estreia da 3ª temporada do reality de Erick Jacquin

A terceira temporada do reality show Pesadelo na Cozinha, da Band, comandado pelo famoso chef Erick Jacquin, tem nova data de estreia anunciada pela emissora. Após sua exibição ter sido adiada em 2020 devido à pandemia de covid-19, os episódios inéditos vão ao ar no dia 30 de março.

Os fãs do reality poderão relembrar a segunda temporada, que será reprisada entre os dias 9 de fevereiro e 23 de março. Em seguida, a emissora vai exibir quatro episódios inéditos da terceira temporada, entre os dias 30 de março e 20 de abril.

A terceira temporada de Pesadelo na Cozinha foi gravada antes da pandemia de covid-19 e tinha estreia prevista para abril de 2020, mas teve de ser adiada. Somando com a segunda temporada, serão 11 episódios.

No reality, o chef Erick Jacquin tenta ajudar proprietários a resolverem problemas que causam dificuldades no funcionamento e lucratividade de seus restaurantes, como dívidas, falta de higiene, desorganização, quebra de hierarquia, entre outros. O caso do restaurante Pé de Fava, que desligava o freezer à noite deixou o chef francês “pistola” e chegou a viralizar na internet, com diversos memes (relembre abaixo):

eu sexta-feira to só o jacquin no pé de fava: pic.twitter.com/xDXQKd5dWS — ☾ (@kamillamdes) November 1, 2019

Eu só não fiquei mais puta q o Jacquin no Pé de Fava pic.twitter.com/Ma2tGOGfc9 — Livia com L de lerda ️‍⃤ (@Torresminho4) November 20, 2020