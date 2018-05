Pesquisa aponta Prascidelli como um dos deputados mais influentes nas redes sociais

As páginas oficiais do deputado federal Valmir Prascidelli (PT-SP) nas redes sociais ingressaram no rol das principais e mais influentes páginas de congressistas do País. É o que revela a pesquisa semanal da FSB Comunicação, a maior agência de social mídia do Brasil.

No levantamento, feito entre os dias 15 e 21 de maio, o deputado osasquense alcançou a 10ª posição entre os 513 deputados federais pesquisados, atrás de nomes como Jair Bolsonaro (PSC-RJ), e dos colegas de partido Marco Maia (PT-RS), Paulo Pimenta (PT-RS) e Décio Lima (PT-SC). Entre a bancada de deputados paulistas, Prascidelli encontra-se logo atrás de Marco Feliciano (PSC-SP) e Eduardo Bolsonaro (PSC-SP), sétimo e oitavo, respectivamente.

Valmir Prascidelli tem aproveitado a rede para fazer oposição dura ao governo de Michel Temer, apresentar seu trabalhos para a sociedade e defender o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Encontramos na rede um bom espaço para debater ideais e apresentar à população nosso trabalho e nossas ações como parlamentar. Aproveitamos ainda para denunciar a incompetência do governo Temer e suas mazelas com o povo brasileiro. E nesta guerra de informações e de fake news, utilizamos a rede para pedir a liberdade do presidente Lula e fortalecer a sua pré-candidatura para voltar a presidir e tirar o Brasil da crise”, salientou.