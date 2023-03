Pesquisa aponta que 78% dos brasileiros acreditam que há desigualdade entre homens e mulheres no país

Aproximadamente oito em cada dez brasileiros (78%) acreditam que há desigualdade entre homens e mulheres no país em termos sociais, políticos e econômicos. A informação é do levantamento “International Women’s Day”, realizado pela Ipsos, em parceria com o Global Institute for Women’s Leadership – King’s College London.

O Brasil é o terceiro colocado do ranking mundial, com indicador muito próximo ao da Índia, que está no topo da lista (81%). A média global entre os países pesquisados é de 68%, segundo a pesquisa. Portugal, com apenas 47%, ocupa a última posição.

Sobre a pesquisa

A “International Women’s Day” foi realizada de forma online, com 22.508 entrevistados, sendo mil brasileiros, com idade entre 16 e 74 anos, de 32 países, entre os dias 22 de dezembro de 2022 e 6 de janeiro de 2023. A margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais.

