Pessoas com 40 anos ou mais já podem receber a 4ª dose da vacina contra covid-19 em Osasco

Começa hoje (22) em Osasco a vacinação de pessoas com 40 anos ou mais com a 4ª dose da vacina contra a covid-19.

publicidade

As pessoas nessa faixa etária podem se vacinar em todas as Unidades Básicas de Saúde do município. Para se vacinar, é necessário apresentar RG e carteira de vacinação onde conste as outras doses. Vale lembrar que é preciso ter recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Também podem receber a quarta dose pessoas com 40 anos de idade que tenham recebido a vacina da Janssen e posteriormente a 1° dose adicional há pelo menos 4 meses; profissionais de saúde com 18 anos ou mais e imunossuprimidos graves com 18 anos ou mais.

publicidade

Confira os endereços e horários de funcionamento das UBS de Osasco aqui.