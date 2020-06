“Peter Pan” é atração da Temperatura Máxima de hoje (28/06) na Globo

A Temperatura Máxima de hoje (28/06) vai exibir o filme “Peter Pan” na tela da TV Globo. A produção, dirigida por Joe Wright, vai ao ar às 13h52, logo após o programa “Tamanho Família”.

Temperatura Máxima de hoje (28/06) – “Peter Pan”

Sinopse: Peter é um garoto de 12 anos que vive em um orfanato em Londres, no período da Segunda Guerra Mundial. Um dia, ele e várias crianças são sequestradas por piratas em um navio voador, que logo é perseguido por caças do exército britânico. O navio escapa e ruma para a Terra do Nunca, um lugar mágico e distante onde o capitão Barba Negra escraviza crianças e adultos para que encontrem Pixum, uma pedra preciosa que concentra pó de fada. Em pleno garimpo, Peter conhece James Hook, que tem planos para fugir do local.

Mais informações:

Título original: Peter Pan

Elenco: Garrett Hedlund; Hugh Jackman; Rooney Mara; Levi Miller

Dubladores: Barba Negra – Márcio Simões/ Peter Pan – Matheus Caliano/ Gancho – Renan Freitas/ Tigrinha – Angelica Borges/ Smee – Marcelo Garcia/ Nibs – Arthur Salerno/ Chefe – José Santa Cruz/ Mary – Ana Lúcia Granjeiro/ Bishop – Malta Júnior/ Madre Barnabas -Vânia Alexandre

Direção: Joe Wright

Nacionalidade: Americana

Gênero: Fantasia

