Petistas se reúnem em Osasco para discutir prisão de Lula e eleições

No dia 19, sábado, o deputado estadual Marcos Martins e o ex-prefeito Emidio de Souza realizam plenária em defesa do ex-presidente Lula em Osasco. Após completar um mês da prisão de Lula, Marcos Martins e Emidio vão reunir a militância para conversar sobre a mobilização em defesa do ex-presidente e como o partido está se preparando para a eleição deste ano.

Publicidade

Realizada no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, a plenária deve ter as presenças da presidenta nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, do presidente do PT no estado de São Paulo, Luiz Marinho, do ex-prefeito de São Paulo e atual coordenador do programa de governo do presidente Lula, Fernando Haddad, do ex-senador e atual vereador em São Paulo, Eduardo Suplicy, do pré-candidato ao Senado, Jilmar Tatto, entre outras lideranças políticas, de acordo com a organização.