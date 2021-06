Philips abre vagas de jovem aprendiz em Barueri

A multinacional Philips está com as inscrições abertas para o seu Programa Jovem Aprendiz, em Barueri. São 15 vagas destinadas a jovens com idade entre 16 e 24 anos.

Para participar do processe seletivo, os interessados devem ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio (de preferência período noturno), residir em Barueri, Osasco, Carapicuíba e região. Não é necessário ter experiência profissional para concorrer às vagas.

A empresa deve priorizar jovens em situação de vulnerabilidade social. Com isso, serão considerados os candidatos que tenha renda familiar de até dois salários mínimos, conforme artigo da lei 12.470/2011.

O contrato tem duração de 18 meses. Nesse período, os selecionados terão carga horária dividida entre atuação na empresa (segunda, quarta e sexta-feira, das 9h às 16h) e curso no Senac “Aprendizagem Profissional em Comércio de bens Serviços e Turismo”, que tem duração de 7 horas semanais (terça e quinta-feira).

O valor da bolsa-auxílio não foi divulgado pela Philips. Já o pacote de benefícios oferecido conta com assistência médica e odontológica, seguro de vida e vale-refeição.

“O Programa Jovem Aprendiz Philips 2021 proporcionará a oportunidade de trabalhar em um ambiente dinâmico e rápido, contribuindo para projetos que tenham um impacto real sobre a vida das pessoas. Buscamos pessoas apaixonadas, dinâmicas e proativas, ávidas por aprender e que gostem de desafios”, convida a empresa.

Inscrições nas vagas de jovem aprendiz a Philips:

Os interessados em participar do processo seletivo devem fazer a inscrição neste link, onde também é possível encontrar mais informações sobre a oportunidade e a empresa.

