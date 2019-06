Philips tem vagas de estágio abertas em Barueri

A Philips está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2019. Em Barueri, há oportunidades nas áreas de marketing e jurídica.

Além de bolsa-auxílio (valor não divulgado), a empresa oferece os seguintes benefícios: assistência médica, assistência odontológica, auxílio fretado, convênio com empresas parceiras, desconto em produtos, horário flexível, programa de treinamentos, vale-refeição e vale-transporte.

Os estagiários da área de marketing terão atribuições como acompanhamento das campanhas, monitoramento das despesas do departamento, análise das vendas vs. Metas e auxílio nas atividades de vendas. Podem se candidatar estudantes das áreas de Administração, Marketing, Economia e Comunicação. A empresa pela Excel nível médio, proatividade e inglês intermediário/avançado.

Publicidade

Já os do jurídico vão dar suporte à área de contratos, tanto na confecção e revisão de minutas contratuais sob a supervisão de advogado interno; elaboração de atas societárias e procurações nacionais e internacionais; e envolvimento em temas diversos que se dependam de suporte do departamento jurídico, como consultoria em projetos, questões ambientais, compliance, M&A etc., entre outras atribuições. Podem se candidatar estudantes de Direito com previsão de conclusão de curso entre julho e dezembro de 2020. Entre os requisitos estão inglês avançado, proatividade, espírito de equipe, confidencialidade e boa comunicação.

“A Philips é uma empresa de oportunidades iguais. Todos os candidatos qualificados serão considerados, independentemente de raça, cor, religião, idade, sexo (incluindo gravidez), orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, informação genética, credo, cidadania, deficiência ou estado civil”, diz a empresa.

Publicidade

Para se candidatar e ter mais informações sobre as vagas de estágio clique aqui.

Para conferir outras vagas abertas na Philips clique aqui.