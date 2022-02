Piloto de Itapevi disputa Fórmula Vee neste fim de semana em Interlagos

Após um ano afastado das pistas, o piloto de Itapevi Lucas Veloso retorna à Fórmula Vee neste fim de semana. A disputa, que será realizada em Interlagos, abre a temporada 2022 do Campeonato Paulista.

Veloso vai tentar repetir o feito em 2020, quando conquistou sua primeira vitória na FVee logo na etapa inicial da competição estadual. “Foi uma vitória incrível, a melhor prova da minha carreira na Fórmula Vee”, lembra Lucas Veloso. “Quem sabe eu possa repetir o resultado e começar bem o campeonato”, completa.

Na sua última participação na FVee, o piloto de Itapevi terminou o Campeonato Paulista na sexta colocação, mesmo não tendo participado de sete provas. “Sempre batalhei muito, fiz sacrifícios para competir, mas acabei esbarrando na falta de apoio. Por isso acabei ficando um ano de fora e agora tenho a oportunidade de voltar a correr. Tomara eu tenha mais sorte desta vez e consiga participar de todas as provas”, afirmou.

O Campeonato Paulista terá oito etapas. Serão seis em Interlagos e duas no Velocitta, em Mogi Guaçu. O regulamento é o mesmo dos anos anteriores, com o descarte dos dois piores resultados nas 16 provas e pontuação dobrada na etapa final.

A primeira prova do Paulista será disputada neste sábado, às 11h40. No domingo, a segunda prova terá largada às 10h10, com transmissão ao vivo pelo site www.fvee.com.br e pelo canal oficial da Fórmula Vee Brasil no YouTube.

Tradição de baixo custo

Assim como nos anos anteriores, a Fórmula Vee é administrada pela F/Promo Racing, que prepara todos os carros e busca seguir à risca os princípios históricos da categoria: equilíbrio e economia.

“A Fórmula Vee mantém, mais uma vez, suas principais características, com carros preparados da mesma forma e com baixo custo para correr. É sem dúvida a categoria com melhor custo-benefício do país e uma das mais competitivas”, afirma Flávio Menezes, diretor da FVee e da F/Promo Racing.

Para saber como competir no Campeonato Paulista de Fórmula Vee e na Copa ECPA, em Piracicaba, além da FVee Open (exclusiva para iniciantes), e também realizar treinos, drive day e aulas de pilotagem, acesse www.fvee.com.br

Programação da 1ª etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee, em Interlagos:

Sábado (19/2): Treino classificatório: das 8h10 às 8h25 / 1ª bateria: largada às 11h40 (12 voltas ou 30 minutos) //

Domingo (20/2): 2ª bateria: largada às 10h10 (12 voltas ou 30 minutos), com transmissão ao vivo em www.fvee.com.br ou pelo canal oficial da Fórmula Vee no YouTube