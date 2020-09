Piloto perde controle ao empinar moto, atropela e mata homem em Carapicuíba

Um motociclista atropelou e matou João Vieira Santos Filho na segunda-feira (7), no Jardim Ana Estela, em Carapicuíba. João, que também é conhecido no bairro como Kibe, morreu no local.

Segundo moradores que presenciaram o acidente, o condutor estava empinando a moto quando perdeu o controle e atingiu João. O acidente aconteceu na rua Pérola do Oeste, onde João morava.

O motociclista foi conduzido à delegacia de Carapicuíba para prestar esclarecimentos. Segundo o programa local “Em Foco”, ele deve responder em liberdade.

Kibe deixou três filhas. Ele era conhecido e admirado por muitos moradores do Jardim Ana Estela, que lamentaram a sua morte nas redes sociais. “O kibe era uma cara muito de bem, tão gentil, se oferecia para ajudar quando via alguém precisando. Não dá para se conformar ao ver ele perder a vida assim por causa de uma irresponsabilidade”, escreveu um vizinho.

“Ele era uma pessoa muito boa. Morei durante um ano nessa rua e conheci ele. Realmente ele ajudava todo mundo”, comentou uma mulher. “Que tragédia… Um homem bondoso, que tinha um coração puro, sempre alegre e não merecia isso. Não consigo aceitar…Nossa família hoje chora”, escreveu outra.